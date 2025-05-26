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العراق: مخزون المياه هو الأدنى منذ 80 سنة

وزارة الموارد المائية العراقية
26 مايو 2025 14:25

قالت بغداد إن مخزونها المائي هو الأدنى منذ 80 سنة جراء ضعف موسم الأمطار، وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات من دولتي المنبع.
وقال خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إن النقص في المياه أسوأ من العام الماضي، مؤكدًا أن هذا سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية هذا الصيف.
وأكد أن المخزون الاستراتيجي كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حاليا.
وأضاف : " أنه في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب من المياه، أما الآن فلدينا حوالي 10 مليارات متر مكعب فقط".
وأوضح: "أنه خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض بهذا الشكل"، مشيراً الى أن الأمطار هذه السنة كانت شحيحة والإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جدا.
ولضمان توافر مياه الشرب لسكان العراق اضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية المستهدفة في الخطط الزراعية الصيفية على نحو خاص.
وقال المسؤول العراقي، إن العراق لا يستلم سوى أقل من 40 % من استحقاقه.

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