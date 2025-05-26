نيكوسور دان يؤدي اليمين رئيساً لرومانيا

أدى نيكوسور دان اليمين الدستورية كرئيس لرومانيا الاثنين. وفاز دان قبل أسبوع في الانتخابات في جولة إعادة

وجاءت الانتخابات بعد خمسة أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية في رومانيا نتيجة الاقتراع الرئاسي

وأدى دان (55 عاما) الذي شغل منصب رئيس بلدية بوخارست منذ العام 2020 القسم في البرلمان.

وقال للنواب بعد أدائه القسم إن "دولة رومانيا بحاجة إلى تغيير جوهري في إطار سيادة القانون. أدعوكم لمواصلة المشاركة للضغط إيجابيا على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإصلاح".

وأضاف "أدعو الأحزاب السياسية للتحرك بناء على المصلحة الوطنية".



