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«فاو»: أقل من 5 % من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تزال متاحة للزراعة

«فاو»: أقل من 5 % من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تزال متاحة للزراعة
26 مايو 2025 15:34

كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» النقاب عن أن أقل من 5 % من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تزال متاحة للزراعة، مما يزيد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء، ويفاقم خطر المجاعة في القطاع.
وذكرت «فاو» في أحدث تقييم جغرافي مكاني أجرته بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لتطبيقات الأقمار الصناعية «يونوسات» وزعته، اليوم الاثنين، في جنيف أنه حتى 25 أبريل الماضي فإن أكثر من 80 % من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، أي ما يعادل 12,537 هكتاراً من أصل 15,053 هكتاراً، أصبحت غير متاحة للزراعة.
ونوهت إلى أن الآبار الزراعية لم تكن أفضل حالاً بعدما تضرر 82.8 % منها في جميع أنحاء قطاع غزة، موضحة أن الزراعة كانت تشكل حوالى 10 % من اقتصاد غزة قبل بدء الحرب، وكان أكثر من 560 ألف شخص يعتمدون كلياً أو جزئياً على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك في معيشتهم.

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