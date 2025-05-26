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فنزويلا: الحزب الحاكم يفوز في الانتخابات البرلمانية والإقليمية

فنزويلا: الحزب الحاكم يفوز في الانتخابات البرلمانية والإقليمية
26 مايو 2025 15:59

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه في الانتخابات البرلمانية والإقليمية، التي جرت مؤخرًا في البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «أيه في إن»، أوضح المجلس مساء الأحد أن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الاشتراكي الموحد، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، وحلفائه على نحو 82.7 % من الأصوات. في المقابل، نالت بعض أحزاب المعارضة الصغيرة حوالي 17 % من الأصوات، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 43 %.
واعتبر مادورو، خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في العاصمة كاراكاس، أن نتائج الانتخابات تمثل «انتصارًا للسلام والاستقرار»، مشيدًا بما وصفه بالدعم الشعبي الكبير.
وقد أسفرت النتائج عن فوز مرشحي المعسكر الحاكم بمنصب المحافظ في 23 ولاية من أصل 24.

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المصدر: وكالات
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نيكولاس مادورو
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