ترامب يلوّح بسحب 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يدرس سحب ثلاثة مليارات دولار من أموال المنح المقدمة لجامعة هارفارد، وتحويلها إلى مؤسسات التعليم المهني في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، في أعقاب قرار سابق اتخذته إدارته يقضي بمنع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب.

وتُعد جامعة هارفارد من أعرق الجامعات في العالم، وتستقبل سنويًا آلاف الطلاب الدوليين. وبحسب موقعها الرسمي، بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين هذا العام نحو 6700 طالب، ما يمثل حوالي 27 % من إجمالي عدد الطلاب، وتفرض الجامعة رسومًا دراسية مرتفعة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا.