الاتحاد الأوروبي وأميركا يواصلان التفاوض حول الرسوم الجمركية

يواصل مفاوضون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، المفاوضات حول الرسوم التجارية، على ما ذكرت المفوضية الأوروبية، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت باولا بينيو الناطقة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوض التجاري للتكتل ماروش شيفتشوفيتش سيجري اتصالا هاتفيا مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

بعد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو، تراجع ترامب عن قراره الأحد بعد "مكالمة ودية للغاية" مع فون دير لايين.

وأعلن الرئيس الأميركي تمديد تعليق هذه الرسوم حتى 9 يوليو.

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها أجرت "مكالمة جيدة" مع الرئيس الأميركي، وأن "أوروبا مستعدة لدفع المفاوضات قدما بسرعة وعلى نحو حاسم".

وقالت الناطقة باسم المفوضية للصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر هيئاتالاتحاد الأوروبي "إنه لأمر إيجابي أن نرى التزاما على مستوى الرؤساء. ومن جانبنا، قلنا دائما إننا مستعدون لإبرام اتفاق".

خلال الأشهر الأخيرة، فرض ترامب ثلاث مرات رسوما جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، باشرها بوضع 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات وتبعتها 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى قبل أن يتم تعليقها بانتظار نتيجة المفاوضات، لكن نسبة 10% لا تزال سارية.