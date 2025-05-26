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السعودية: مستشعرات ذكية لمراقبة الطوارئ أثناء الحج

مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أرشيفية)
26 مايو 2025 20:42

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، اليوم الاثنين، إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، مشيراً إلى عدم رصد أي حالات تفشي أمراض أو أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة بين الحجاج، مؤكداً الحرص على وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لحماية الحجاج. 
وأضاف وزير الصحة السعودي، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، عن الاستعدادات لموسم الحج، أن الوزارة وفرت 11 طائرة إخلاء جوي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج، و900 سيارة، و71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة. وأشار إلى تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تزيد عن 1200 سرير بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وإنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتخطى الـ 200 سرير، وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 60 % عن العام الماضي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج. 
ولفت فهد الجلاجل إلى تزويد الحجاج من ذوي الحالات الصحية الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي الأكبر من نوعه في العالم. وأوضح أنه تم تقديم أكثر من 50 ألف خدمة صحية في 14 منفذ بري وجوي وبحري، وإجراء 140 عملية جراحية و65 قسطرة قلبية للحجاج. 
وقال وزير الصحة السعودي، إن التزام الحاج بالخطط الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة أول خطوة لحج آمن وصحي. وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الخطط التي وضعتها لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتكاتف جميع الجهات تضمن البيئة المناسبة للحج والخطط اللازمة. 
ونصح الوزير، الحجاج بشرب الماء وتجنب المشي لمسافات طويلة وتجنب الزحام ولبس الكمامة واستخدام المظلة والالتزام بتعليمات التفويج، وعدم التردد في طلب الخدمة حال الشعور بالإعياء.
وأشار الجلاجل، إلى قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بزراعة أكثر من 10 آلاف شجرة ة و 400 برادة مياه ومراوح رذاذ. كان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر قد أعلن عن توسع في الطرق المطاطية والمبردة استعداداً لموسم الحج هذا العام، مشيراً إلى استخدام الطائرات المسيرة لمتابعة الحجاج. 
من جانبه، صرح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري بأن «المملكة وفرت أكثر من 10 آلاف نقطة "واي فاي" مجانية ليبقى الحاج على اتصال مع ذويه»، مضيفاً أن السعودية طوعت الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وتفويج الحجاج، وأنها تسخر إمكاناتها التقنية كافة لبنية رقمية متينة خلال موسم الحج.

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