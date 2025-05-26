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فرنسا وفيتنام توقعان عددا من الصفقات والاتفاقيات

فرنسا وفيتنام توقعان عددا من الصفقات
26 مايو 2025 21:00

وقعت فرنسا وفيتنام، اليوم الاثنين، اتفاقا لشراء 20 طائرة إيرباص واتفاقات أخرى في مجالي الدفاع والفضاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هانوي.
وأظهرت وثائق أن الصفقات الموقعة تشمل شراء الطائرات والتعاون في مجالات الطاقة النووية والدفاع والسكك الحديدية وأقمار إيرباص الصناعية لمراقبة الأرض ولقاحات "سانوفي"، مؤكدة تقريرا سابقا.
وقال مسؤول إنه تم توقيع 14 اتفاقا في المجمل، ما يقل عن عشرات الاتفاقات التي قال القصر الرئاسي الفرنسي إنها قيد الإعداد قبيل زيارة ماكرون، ولكن من المتوقع الإعلان عن مزيد من الاتفاقات غدا الثلاثاء.
وأُبرم الاتفاق مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 20 طائرة من طراز نيو-إيه330 لصالح خطوط "فيت جيت" الفيتنامية منخفضة التكلفة، في أعقاب اتفاق عقد العام الماضي لشراء 20 طائرة من الطراز نفسه.
وقالت إيرباص، في بيان، إنها تجري محادثات منذ فترة طويلة مع هانوي بشأن استبدال قمر فيتنام الصناعي للمراقبة، الذي صنعته الشركة الأوروبية للدفاع الجوي والفضاء التي تعرف الآن باسم‭ ‬مجموعة إيرباص وأطلقته في 2013. وأضافت أن الاتفاق الجديد يتضمن "استكشاف برنامج مستقبلي".
ومع اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، أشارت فيتنام إلى إمكانية شراء ما لا يقل عن 250 طائرة بوينج لحساب شركة الطيران الوطنية "فيتنام إيرلاينز" ومنافستها "فيت جيت".
وقال مسؤولون من كلا البلدين إن هذه الصفقات من شأنها أن تساعد في خفض فائض فيتنام التجاري الضخم مع الولايات المتحدة.

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