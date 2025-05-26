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النرويج: المجتمع الدولي لا يقوم بما يكفي من أجل غزة

نازحون بعد فرارهم من الجزء الشمالي من غزة (أرشيفية)
27 مايو 2025 01:03

أوسلو (وكالات)

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أكد رئيس وزراء النرويج أمس، على هامش اجتماع مع نظرائه من دول الشمال الأوروبي في فنلندا، أن المجتمع الدولي لا يقوم بما يكفي من أجل غزة وأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير قوية ضد إسرائيل.
وقال يوناس غار ستور: «لا أظن أننا نبذل كل ما في وسعنا لأن ما يحدث هناك يتجاوز تماماً كل المعايير والمقاييس المقبولة».
وأضاف «هذا ليس مجرد وضع إنساني معقد، إنها كارثة، وهي عبارة عن استبدال السكان. قائمة انتهاكات القانون والمبادئ الدولية طويلة للغاية».
وجاءت تصريحاته رداً على تصريح نظيره الفنلندي بيتيري أوربو الذي قال فيه: «إننا نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد حل وتحقيق السلام وإنهاء المذبحة».
وقال ستور: «تجاهلت إسرائيل كل رسالة وكل مكالمة هاتفية وكل دعوة لمعالجة المخاوف الإنسانية واحترام القانون الإنساني، وما نراه أمام أعيننا هو على الأرجح أسوأ هجوم إنساني ضد المدنيين، المدنيين الأبرياء والمعرضين للخطر للغاية».

النرويج
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فلسطين
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