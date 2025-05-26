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مصر: نواصل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

حفارة تعمل في غزة وسط دمار هائل (أرشيفية)
27 مايو 2025 01:03

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، أن بلاده تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الوزير عبدالعاطي أمام المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي المنعقد في القاهرة استعرض خلالها موقف القاهرة تجاه العديد من التحديات الإقليمية.
ولفت عبدالعاطي إلى جهود مصر الرامية لاستئناف إيقاف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
واستعرض أيضاً الموقف المصري تجاه الأزمات في ليبيا والبحر الأحمر، مشيراً إلى انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية من أجل حماية الاستقرار بالبحر الأحمر وصونه بشكل مستدام.

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