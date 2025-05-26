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ضبط خلايا «داعشية» في ريف دمشق

عناصر من قوات الأمن السورية
27 مايو 2025 01:03

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، القبض على خلايا لتنظيم «داعش» الإرهابي في ريف دمشق، وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وقال قائد الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، إن «عملية رصد وتعقب مكثف بدأت لرصد تحركات خلايا تابعة لتنظيم داعش»، وفق بيان أوردته الوزارة.
وأوضح أن «ذلك جاء بناءً على معلومات دقيقة وردت من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها: الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية».
وأضاف أنه «جرى تنفيذ عملية أمنية نوعية دقيقة ومحكمة الأحد، بعد اختيار الزمان والمكان المناسبين».
وذكر أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، وضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة».
ولفت إلى «العثور على صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وسترات انتحارية كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وبعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014، تعرض تنظيم «داعش» لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا، لكن عناصره الذين انكفؤوا إلى البادية، يواصلون تنفيذ هجمات في شمال شرق سوريا.

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