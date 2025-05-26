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لبنان.. تسليم السلاح في 3 مخيمات فلسطينية يبدأ منتصف الشهر المقبل

جوزيف عون خلال لقائه مع الوفد الأميركي (من المصدر)
27 مايو 2025 01:03

بيروت (الاتحاد)

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أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن تسليم السلاح سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن ذلك جاء لدى اجتماع الرئيس عون مع وفد من الكونغرس الأميركي في القصر الجمهوري في بيروت.
ونقل البيان عن الرئيس عون القول، خلال الاجتماع، إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي أسفرت عن اتفاق على تطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية وتم تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ المتفق عليه.
وأضاف عون أن الرئيس الفلسطيني قدم كل الدعم للدولة اللبنانية ولجيشها وستتم متابعة مراحل تطبيق الاتفاق مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه تم تفكيك ثلاثة معسكرات فلسطينية في الشمال والجبل والجنوب.
وأطلع الرئيس عون الوفد الأميركي على عدم وفاء الجيش الإسرائيلي بالتزاماته في اتفاق إيقاف الأعمال العدائية الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، بما يتضمن مواصلة الأعمال العدائية ضد لبنان واحتلال التلال الخمسة، وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين.
وبين أن الجيش الإسرائيلي مستمر بعدوانه بالرغم من المراجعات المتعددة التي يقوم بها لبنان لاسيما مع الولايات المتحدة وفرنسا راعيتي الاتفاق، مشدداً على أن ما يطلبه لبنان هو انسحاب كامل من الجيش الإسرائيلي حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار، وصولاً إلى الحدود الجنوبية وحمايتها.

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