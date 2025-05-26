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ترامب: نريد إنهاء حرب غزة بأسرع وقت ممكن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
27 مايو 2025 01:04

واشنطن (وكالات)

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر أمس، إنه يريد إنهاء الحرب على قطاع في غزة «بأسرع وقت ممكن»، وفق موقع «أكسيوس».
وأشار الموقع الأميركي إلى أن عدة حلفاء دوليين لإسرائيل، سبق وأن أعلنوا معارضتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قراره توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، وتعليق المساعدات الإنسانية، ومعارضته لوقف إطلاق نار لفترة طويلة، لكن ترامب رفض حتى الآن الضغط بشكل علني على نتنياهو.
وأضاف ترامب في حديثه للصحافيين في مطار موريس تاون بولاية نيو جيرسي، قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة عائداً إلى واشنطن، أنه «يأمل أن يسمع أخباراً سارة قريباً».
وتابع: «نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف ذلك. ونحن نتحدث مع إسرائيل، ونريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف هذا الوضع برمته في أسرع وقت ممكن».
وكان موقع «أكسيوس»، قد نقل عن مسؤولين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بأن ترامب محبط من الحرب على غزة، ومنزعج من صور معاناة الأطفال، وطلب من مساعديه إبلاغ نتنياهو بأنه يريد إنهاءها.

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