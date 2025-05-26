باكستان.. 9 قتلى بمواجهات مع قوات الأمن

إسلام آباد (وام)

لقي 9 من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال 3 عمليات نفذتها قوات الأمن الباكستانية بإقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن أربعة مسلحين قتلوا خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان، بينما قتل اثنان آخران في عملية نفذتها قوات الأمن بمنطقة تانك علاوة على مقتل 3 مسلحين بمواجهة جرت مع قوات الأمن في منطقة باغ.

وأضاف البيان أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين الذين قتلوا وكانوا متورطين في تنفيذ العديد من الأنشطة الإرهابية بمناطق مختلفة.