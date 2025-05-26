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الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
27 مايو 2025 01:04

موسكو (وكالات)

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أن العمل مستمر بشكل جاد على مقترح روسيا بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً أنه لم يتم تقديم مسودة بعد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إن روسيا وأوكرانيا ستعملان على مذكرة بشأن اتفاق سلام. 
وقال بيسكوف لصحفيين «المسودة الروسية للمذكرة لم تقدم بعد، العمل مستمر، هذه مسودة جادة، مسودة لوثيقة جادة تتطلب مراجعات وإعداداً بعناية».  
ولليلة الثالثة على التوالي، قصفت روسيا ليل الأحد الاثنين أوكرانيا بأكبر سرب من المسيرات منذ بدء الصراع في فبراير 2022، ما أدى إلى بمقتل 13 شخصاً، وفق ما كشفت السلطات الأوكرانية.

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