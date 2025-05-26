الكرملين يحذّر من إلغاء القيود على مدى الأسلحة المقدمة لأوكرانيا

حذّرت الرئاسة الروسية، الاثنين، من خطورة إلغاء حلفاء أوكرانيا الغربيين الرئيسيين القيود المفروضة على مدى الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية "إذا اتخذت هذه القرارات بالفعل، فإنها تتعارض تماما مع تطلعاتنا للدخول في تسوية سياسية (...) وبالتالي، فهو قرار خطير للغاية".

يأتي هذا التحذير الروسي بعد تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن فيها إلغاء حلفاء أوكرانيا الغربيين الرئيسيين القيود المفروضة على مدى الأسلحة المرسلة إلى كييف.

وقال ميرتس، خلال مقابلة في برلين مع التلفزيون العام "دبليو دي ار"، إنه "لم تعد هناك حدود لمدى الأسلحة المسلّمة إلى أوكرانيا. لا من جانب البريطانيين، ولا الفرنسيين، ولا من جانبنا. ولا من جانب الأميركيين".

وأضاف "هذا يعني أن أوكرانيا يمكنها من الآن وصاعدا الدفاع عن نفسها من خلال مهاجمتها على سبيل المثال مواقع عسكرية في روسيا ... وهو أمر لم تكن تقدم عليه قبل فترة قصيرة إلا استثنائيا. والآن، بات بإمكانها القيام به".