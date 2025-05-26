الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يحذّر من إلغاء القيود على مدى الأسلحة المقدمة لأوكرانيا

جندي أوكراني يطلق طائرة بدون طيار
27 مايو 2025 00:47

حذّرت الرئاسة الروسية، الاثنين، من خطورة إلغاء حلفاء أوكرانيا الغربيين الرئيسيين القيود المفروضة على مدى الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية "إذا اتخذت هذه القرارات بالفعل، فإنها تتعارض تماما مع تطلعاتنا للدخول في تسوية سياسية (...) وبالتالي، فهو قرار خطير للغاية".
يأتي هذا التحذير الروسي بعد تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن فيها إلغاء حلفاء أوكرانيا الغربيين الرئيسيين القيود المفروضة على مدى الأسلحة المرسلة إلى كييف.
وقال ميرتس، خلال مقابلة في برلين مع التلفزيون العام "دبليو دي ار"، إنه "لم تعد هناك حدود لمدى الأسلحة المسلّمة إلى أوكرانيا. لا من جانب البريطانيين، ولا الفرنسيين، ولا من جانبنا. ولا من جانب الأميركيين".
وأضاف "هذا يعني أن أوكرانيا يمكنها من الآن وصاعدا الدفاع عن نفسها من خلال مهاجمتها على سبيل المثال مواقع عسكرية في روسيا ... وهو أمر لم تكن تقدم عليه قبل فترة قصيرة إلا استثنائيا. والآن، بات بإمكانها القيام به".

أخبار ذات صلة
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ميرتس يدلي بتصريح بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
المصدر: وكالات
ديمتري بيسكوف
أسلحة بعيدة المدى
أوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
قوة من الجيش النيجيري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ثلاثون قتيلاً في هجمات وسط نيجيريا
اليوم 08:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتيلان ومصابون في إطلاق نار بولاية فيلادلفيا الأميركية
اليوم 08:13
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©