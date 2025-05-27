الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً

دهس رجل بريطاني (53 عاماً) بسيارته حشداً من مشجعي فريق ليفربول لكرة القدم الذين كانوا يحتفلون بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين، ما حول الهتافات إلى صرخات ذعر، وأدى إلى إصابة أكثر من 45 شخصاً.

وقالت الشرطة إن السائق المعتقل يعتقد أنه كان الوحيد المتورط في الحادث، وإن التحقيق لا يجري باعتباره عملاً إرهابياً. وصرح ديف كيتشين من خدمة الإسعاف الجوي في شمال غرب إنجلترا أن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفى، من بينهم اثنان في حالة خطيرة، فيما تلقى 20 آخرون علاجاً ميدانياً لإصابات طفيفة، وأصيب على الأقل أربعة أطفال.



وأعلنت شرطة ميرسيسايد أنها تحاول التوصل إلى ملابسات الحادث، وطلبت من الأشخاص عدم التكهن أو مشاركة محتوى "صادم" على الإنترنت. ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر المشاهد بأنها "مروعة"، وقال إنه يتلقى تحديثات مستمرة حول الوضع. يذكر أن آخر فوز لفريق ليفربول بلقب الدوري كان في عام 2020، إلا أن الجماهير لم تتمكن حينها من الاحتفال به علناً بسبب قيود جائحة كورونا.