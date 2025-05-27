الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بجهود اتفاق تجاري مع واشنطن

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عقب مكالمات هاتفية مع مسؤولين أميركيين يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.



وأوضح شيفتشوفيتش، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى "مكالمات جيدة" مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، مضيفاً أن المفوضية الأوروبية ستبقى "على تواصل دائم" مع الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد تمديد المهلة النهائية لفرض رسومه الجمركية المخطط لها بنسبة 50% على السلع الأوروبية حتى 9 يوليو، وذلك عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.