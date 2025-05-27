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مصابون بانفجار في العاصمة اليابانية طوكيو

مصابون بانفجار في اليابان
27 مايو 2025 12:33

أصيب 10 أشخاص، إثر حادث انفجار وقع بموقع بناء اليوم، في العاصمة اليابانية طوكيو. وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بوقوع انفجار بعد اشتعال النيران في مركبة صيانة بموقع بناء في طوكيو، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح، من بينهم عمال في موقع البناء وسكان في شقق مجاورة.
وأضافت بأن الشرطة تشتبه في أن الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب غاز من أنبوب تعرض للتلف أثناء العمل في بناء أساس مبنى.
جدير بالذكر، أنه في شهر مارس الماضي، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح، إثر انفجار وقع بمصنع لقطع غيار السيارات في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي وسط اليابان.

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طوكيو
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