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السعودية: عقوبات مشددة لمخالفي الحج من المقيمين

الكعبة المشرفة (أرشيفية)
27 مايو 2025 19:07

أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المقيمين المخالفين لتعليمات الحج، مشيرة إلى أن من يؤدي الفريضة دون تصريح نظامي سيُعرّض نفسه للترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.
وشددت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، على أن الحصول على تصريح رسمي يُعد شرطاً أساسياً لأداء مناسك الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، حثت الوزارة على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بموسم الحج، مؤكدة أن عقوبات مخالفة التعليمات لهذا العام 1446 هـ تشمل غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف ريال سعودي «ما يعادل نحو 5.300 إلى 26.600 دولار أميركي».
وتواصل الجهات الأمنية جهودها لرصد وضبط مروّجي حملات الحج الوهمية، وناقلي الحجاج المخالفين إلى مكة المكرمة، إضافة إلى ضبط المخالفين الموجودين داخل مكة دون تصاريح نظامية، وترحيلهم فوراً.

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