الملك تشارلز: كندا تواجه «تحديات غير مسبوقة»

ألقى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، خطابًا تاريخيًا أمام البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، أمس الاثنين، في مناسبة نادرة حدد فيها الأولويات التشريعية لحكومة البلاد.

وفي خطابه، قال الملك إن كندا تواجه «تحديات غير مسبوقة» في عالم لم يكن بمثل هذه الخطورة من قبل على الاطلاق، مشيرًا إلى القلق المتزايد بين المواطنين الكنديين إزاء التحولات المتسارعة من حولهم.

وأضاف: «العديد من الكنديين يشعرون بالتوتر والقلق من عالم يتغير بصورة جذرية»، مؤكدًا في الوقت ذاته إعجابه العميق بـ «هوية كندا الفريدة، المعروفة عالميًا بالشجاعة والتضحية دفاعًا عن القيم الوطنية، وبالتنوع واللطف الذي يتحلى به شعبها».

ويأتي الخطاب بدعوة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وذلك عقب الجدل الذي أثاره اقتراح غير رسمي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وكان الملك تشارلز الثالث قد وصل إلى العاصمة الكندية أوتاوا، أمس الإثنين، في زيارة رسمية.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث هو حاكم البلاد في كندا، العضوة في رابطة دول الكومنولث للمستعمرات البريطانية السابقة.