توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

بيروت (وكالات)

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية، حسبما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لبنانية. وتقدمت القوات باتجاه منطقة قرية ميس الجبل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء.

وكانت إسرائيل، قد توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان خلال نوفمبر الماضي، وسحبت معظم قواتها بعد شهور من التمركز، إلا أن الحكومة اللبنانية تعتبر استمرار وجود القوات الإسرائيلية في خمسة مواقع استراتيجية، خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم الهدنة، تواصل القوات الجوية الإسرائيلية شن هجمات شبه يومية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم مع إسرائيل في نوفمبر الماضي، وقال: «موقفنا ثابت من ناحية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، لكن المطلوب هو أن يبادر الأميركيون إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الاتفاق ووقف اعتداءاتها، فهذا الأمر هو الأساس، ويجب أن يحصل قبل أي أمر آخر.