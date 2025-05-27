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متحدثة «أوتشا» لـ«الاتحاد»: واحد من كل خمسة أشخاص في غزة يواجه المجاعة

أطفال يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم جباليا (رويترز)
28 مايو 2025 01:38

شعبان بلال (رفح، القاهرة)

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الأمم المتحدة: خطة توزيع المساعدات في غزة «تشتيت للانتباه»

شدّدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في غزة، أولغا تشريفكو، على أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح كارثياً، في ظل ندرة المياه والغذاء والدواء، ما يجعل واحداً من كل 5 أشخاص يواجه خطر المجاعة. 
وأكدت أولغا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع هائلة للغاية، إذ تحتاج مئات الآلاف من الأسر إلى إمدادات غذائية وطبية ودوائية بشكل عاجل.
وحذّرت من خطورة تعرض المستشفيات للقصف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وإتلاف المعدات والأجهزة، وتدمير مخازن الأدوية.
وكشفت المتحدثة باسم «أوتشا» عن نزوح نحو 100 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة إلى أن المئات من الأسر تضطر للنزوح بلا أمتعة، وتتنقل من مكان إلى آخر تحت نيران القصف، وينام الكثيرون في الطرقات والشوارع، بينما يُحاصر آخرون تحت الأنقاض، ولا تتمكن طواقم الإغاثة من الوصول إليهم. 
وشددت أولغا على أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء غزة، من أجل حماية المدنيين، وتوفير إمدادات غذائية ومساعدات إنسانية مستدامة.

أوتشا
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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