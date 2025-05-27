صاروخ الأحلام يُبطئ الحلم الأحمر.. ماسك يعلّق حديث المريخ مؤقتاً

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، تأجيل كلمة كانت متوقعة عن خطة شركته «سبيس إكس» لإطلاق بعثات للمريخ لعدة ساعات، قائلاً إنه سيتحدث ولكن بعد اختبار إطلاق صاروخ ستارشيب في وقت لاحق من اليوم دون ذكر أسباب.وقال ماسك، وهو أغنى شخص في العالم وأحد الداعمين الرئيسيين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيقضي وقتاً أقل في العمل الحكومي والحملات السياسية في المستقبل ليركز على إمبراطوريته التجارية.

وكان من المقرر أن يلقي ماسك كلمته الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) من منشأة صواريخ ستاربيس التابعة لـ«سبيس إكس» في تكساس.

ولكن ماسك كتب على منصة «إكس» الساعة 1:06 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أن كلمته «تأجلت إلى ما بعد إطلاق رحلة ستارشيب 9 الليلة» دون الخوض في التفاصيل.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة ستارشيب التجريبية في تمام 2330 بتوقيت جرينتش، في أول محاولة إطلاق بعد انفجارين سابقين خلال المراحل الأولى من التحليق.

ومن المتوقع أن يقدم ماسك في حديثه جداول زمنية وخططاً جديدة لإرسال صاروخ ستارشيب إلى المريخ.

وسعت «سبيس إكس» ورواد فضاء في الحكومة الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية لإرسال بعثات للمريخ الذي يبعد عشرات الملايين من الأميال عن الأرض، لكنهم يواجهون صعوبات.