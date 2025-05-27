الشرطة الهولندية توقف عصابة نفذت هجمات على أجهزة الصراف الآلي

أدى تحقيق دولي إلى اعتقال عصابة كانت تقوم بتفجير ماكينات الصراف الآلي في هولندا. وأعلنت الشرطة في لاهاي اليوم الثلاثاء اعتقال 18 مشتبها بهم، معظمهم من المواطنين الهولنديين.

ويعتقد أن العصابة مسؤولة عن سلسلة من تفجيرات ماكينات الصراف الآلي، بشكل رئيسي في ألمانيا.

وتم اعتقال خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و48 عاما اليوم الثلاثاء في منطقتي أوتريخت وأمستردام. وأفادت تقارير أن المشتبه بهم الآخرين تم اعتقالهم في الأيام السابقة.

وأثناء تفتيش المنازل، ضبط رجال الشرطة نحو 360 ألف يورو (نحو 410 آلاف دولار) نقدا، بالإضافة إلى عملات رقمية تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 600 ألف يورو.

وصادر المحققون أيضا معدات مستخدمة في الهجمات، بما في ذلك متفجرات ولوحات أرقام مزيفة وماكينات عد النقود وسيارات. وتقول الشرطة إنها اكتشفت أيضا 12 برميلا من البنزين في إحدى السيارات.