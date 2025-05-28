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الكرملين: تقدم التسوية الأوكرانية بفضل جهود ترامب

الكرملين: تقدم التسوية الأوكرانية بفضل جهود ترامب
28 مايو 2025 19:05

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أن التقدم الذي أُحرز في عملية التسوية الأوكرانية تحقق، جزئياً، بفضل الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لقد تم إحراز تقدم، بفضل جهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة، والرئيس ترامب شخصيا، في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول. وقد اكتمل التبادل وفق صيغة «ألف مقابل ألف»، وهذا أمر بالغ الأهمية».
وأضاف بيسكوف أن روسيا وأوكرانيا تعملان حالياً على بلورة تفاهمات إضافية ضمن إطار مفاوضات إسطنبول، مشيراً إلى أن الطرفين يستعدان لتبادل مشاريع مذكرات تفاهم في وقت قريب.

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المصدر: وكالات
دميتري بيسكوف
الكرملين
روسيا
أوكرانيا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
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