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زيلينسكي يقترح اجتماعاً ثلاثياً مع ترامب وبوتين

صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
29 مايو 2025 01:09

كييف (وكالات) 

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة ثلاثية مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في إطار سعيه لدفع موسكو لإيقاف عمليتها العسكرية التي بدأت قبل ثلاث سنوات، فيما سارع الكرملين أمس، إلى استبعاد عقد الاجتماع هذا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات «متينة».
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «اجتماعاً كهذا يجب أن يكون نتيجة اتفاق متين يتوصل إليه الوفدان» الروسي والأوكراني.
في الأثناء، أعرب الرئيس الأميركي عن انزعاجه من بوتين وزيلينسكي لفشلهما في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت أمس: «إذا لم يكن بوتين مرتاحاً لاجتماع ثنائي، أو إذا كان الجميع يفضلون أن يكون الاجتماع ثلاثياً، فلا مانع لدي، أنا مستعد لأي صيغة».
في غضون ذلك، كشفت ثلاثة مصادر روسية مطلعة على سير المفاوضات أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشترط لإنهاء الحرب في أوكرانيا أن يتعهد القادة الغربيون خطياً بوقف توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» شرقاً، ورفع جزء من العقوبات المفروضة على روسيا.
وذكرت المصادر الروسية الثلاثة أن بوتين يريد تعهداً كتابياً من القوى الغربية الكبرى بعدم توسع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة شرقاً، بما يعني رسمياً استبعاد قبول عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وأضافت المصادر أن روسيا تريد أيضاً أن تلتزم أوكرانيا بالحياد، وأن يتم رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتوصل لحل فيما يتعلق بقضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وتوفير حماية للمتحدثين بالروسية في أوكرانيا.
ميدانيا، أفاد زيلينسكي بأن روسيا تحشد أكثر من 50 ألف جندي عند خط الجبهة حول منطقة سومي الحدودية، حيث سيطر الجيش الروسي على عدد من القرى في وقت يسعى لإقامة ما وصفه بوتين بأنه «منطقة عازلة» داخل الأراضي الأوكرانية.
وأعلنت روسيا أمس سيطرتها على قرية في منطقة سومي.

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