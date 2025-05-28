10 قتلى بعواصف قوية وفيضانات في باكستان

مظفر آباد (وكالات)

أعلن مسؤولون، أمس، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 43 آخرون بعدما تسببت رياح قوية وعواصف رعدية في حدوث فيضانات مفاجئة وتدمير منازل في مناطق في وسط باكستان وشمالها.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الحكومية، إن أربع نساء ورجلاً لقوا حتفهم في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير وثلاثة في خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد، بينما قال مسؤولون آخرون، إن شخصين لقيا حتفهما في البنجاب.

وأكد هارون رشيد وهو مسؤول حكومي كبير في الشطر الباكستاني من كشمير «لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين»، مضيفاً أن 12 منزلاً ومسجداً دمرت في إحدى القرى.

وأسفرت العواصف التي ضربت البلاد السبت الماضي عن مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من ظواهر جوية متطرفة متزايدة، يعزى سببها إلى تغير المناخ.