الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

10 قتلى بعواصف قوية وفيضانات في باكستان

فيضانات في باكستان - أرشيفية
29 مايو 2025 01:09

مظفر آباد (وكالات) 

أخبار ذات صلة
باكستان.. 9 قتلى بمواجهات مع قوات الأمن
الطقس السيئ يودي بحياة 18 شخصاً في باكستان

أعلن مسؤولون، أمس، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 43 آخرون بعدما تسببت رياح قوية وعواصف رعدية في حدوث فيضانات مفاجئة وتدمير منازل في مناطق في وسط باكستان وشمالها.
وقالت هيئة إدارة الكوارث الحكومية، إن أربع نساء ورجلاً لقوا حتفهم في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير وثلاثة في خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد، بينما قال مسؤولون آخرون، إن شخصين لقيا حتفهما في البنجاب.
وأكد هارون رشيد وهو مسؤول حكومي كبير في الشطر الباكستاني من كشمير «لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين»، مضيفاً أن 12 منزلاً ومسجداً دمرت في إحدى القرى.
وأسفرت العواصف التي ضربت البلاد السبت الماضي عن مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من ظواهر جوية متطرفة متزايدة، يعزى سببها إلى تغير المناخ.

باكستان
العواصف
الفيضانات
مياه الفيضانات
فيضانات باكستان
كشمير
خيبر بختونخواه
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين بدورتها الـ 18
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين بدورتها الـ 18
اليوم 18:23
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
الرياضة
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
اليوم 18:19
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير لاين تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©