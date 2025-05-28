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لبنان.. «يونيفيل» ترفض التدخل بنشاط جنودها

قوات «يونيفيل» تقوم بدوريات في لبنان (أرشيفية)
29 مايو 2025 01:09

بيروت (وكالات) 

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أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أندريا تيننتي أمس أن أي تدخل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701. 
وقال تيننتي، في بيان صحفي، «نذكر الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن أنشطتنا تنسق مع الجيش اللبناني».
وأضاف أن «مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت صباح اليوم (أمس) جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني».
وتابع تيننتي: «كان الوضع هادئاً، وتمكن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد نحو ثلاثين دقيقة، وخلافاً لبعض التقارير الاعلامية، لم يشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم». 
وأعلنت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية أن «إشكالاً حصل قبل ظهر أمس بين دورية مؤللة من قوات «اليونيفيل» وأهالي من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، على خلفية دخول دورية اليونيفيل إلى أحد الأحياء في البلدة».
وأشارت الوكالة إلى أن الإشكال تطور وعلى أثر ذلك توجهت إلى مكان الحادثة قوة من الجيش اللبناني، وعملت على حل الإشكال بالتنسيق مع الارتباط في اليونيفيل.

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