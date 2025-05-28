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المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة غير مقبول والمساعدات يجب أن تصل للمحتاجين

امرأتان تحملان أكياس حطب تسيران بجوار أنقاض المنازل في غزة (رويترز)
29 مايو 2025 01:09

بروكسل (الاتحاد)

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، إن الوضع الذي يعيشه قطاع غزة غير مقبول.
وأكدت فون دير لاين في منشور على موقع «إكس»، عقب لقائها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على أن المساعدات يجب أن تصل إلى المحتاجين على الفور وبشكل واسع النطاق، معربة عن قلقها الشديد إزاء الوضع الإنساني الذي خلفته الحرب على قطاع غزة.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الإسباني المفوضية الأوروبية، إلى التحرك العاجل من أجل وقف ما وصفه بـ«الاجتياح غير القانوني» الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.
في سياق متصل، أصيب نحو 47 شخصاً بجروح معظمهم جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، عندما احتشد الآلاف عند مركز جديد لتوزيع المساعدات وسط غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس.
وقال أجيت سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين في جنيف: «هناك نحو 47 شخصاً أصيبوا بجروح في حادثة الثلاثاء»، مضيفاً أن معظم الإصابات كانت نتيجة إطلاق نار مصدره الجيش الإسرائيلي.

المفوضية الأوروبية
غزة
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فلسطين
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أورسولا فون دير لاين
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