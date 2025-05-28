الأمم المتحدة: أهالي غزة يستحقون أكثر من البقاء على قيد الحياة

غزة (الاتحاد)

اعتبرت سيغريد كاغ، موفدة الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أن «فلسطينيي قطاع غزة الذين ينزلقون أكثر فأكثر إلى الهاوية، يستحقون أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة».

وقالت كاغ أمام مجلس الأمن الدولي أمس: إن «مدنيي غزة فقدوا أي أمل، بدل أن يقولوا: إلى اللقاء، إلى الغد، يقول فلسطينيو غزة اليوم: نلقاكم في الجنة، فالموت هو رفيقهم، لا الحياة ولا الأمل، سكان غزة يستحقون أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة، إنهم يستحقون مستقبلاً نابضاً بالحياة».

وفي السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن نحو 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد ضمن المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، وهي أخطر مراحل الجوع، فيما يواجه نحو 950 ألف شخص خطر المجاعة ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة.

وأضافت «الأونروا» في بيان لها، أن سكان غزة يفتقرون إلى أدنى مقومات التغذية، مؤكدة أن سوء التغذية بات منتشراً على نطاق واسع، ويطول مئات الآلاف من الأطفال والأمهات والرضع والنساء الحوامل، وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 70 ألف طفل يعانون سوء تغذية الحاد، مما ينذر بعواقب صحية خطيرة قد تكون طويلة الأمد، في ظل انهيار النظام الصحي وصعوبة وصول المساعدات.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكر إدوارد بيجبيدر المدير الإقليمي لـ«اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان: «خلال 72 ساعة الأسبوع الماضي، قدمت صور من هجومين مروعين ارتكبتهما إسرائيل بغزة، دليلاً إضافياً على التكلفة الباهظة لهذه الحرب الشرسة على الأطفال».

وأضاف: «يوم الجمعة، شاهدنا مقاطع فيديو لجثث أطفال محترقة ومقطعة الأوصال من عائلة النجار يتم انتشالها من تحت أنقاض منزلهم في خان يونس».