موافقة فلسطينية لاتفاق مع ويتكوف على «إطار عام» لوقف إطلاق النار

حسن الورفلي (غزة)

أعلنت حركة حماس، أمس، التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان، إنها تبذل جهوداً كبيرة لوقف الحرب، موضحة أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثامين، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء «مصر وقطر والولايات المتحدة»، لافتة إلى أنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.

وقال مصدر في حركة حماس، إن «هذا البيان يمثل إعلاناً من الحركة بموافقتها على المقترح الذي قدمه ويتكوف وتسلمته الحركة عبر الوسطاء».

وأوضح المصدر، أن المقترح يتضمن أيضاً هدنة تمتد لـ70 يوماً، تتخللها مفاوضات حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها.

واعتبر أن الإشارات الواردة من إسرائيل «سلبية»، لكنه تابع أن «حماس تنتظر الرد النهائي الإسرائيلي عبر الوسطاء».

وقبل يومين، انتهت إحدى جولات المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، في العاصمة القطرية الدوحة، وفور انتهائها ظهرت تصريحات متضاربة من الطرفين، عكست مدى التعقيد الذي يعتري مسار الوساطة، وطرحت تساؤلات بشأن جدية النوايا في التوصل إلى اتفاق.