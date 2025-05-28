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روبيو يستقبل وزير خارجية ألمانيا في واشنطن

روبيو يستقبل وزير خارجية ألمانيا في واشنطن
28 مايو 2025 22:01

استقبل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، نظيره الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء في واشنطن، وذلك في أول زيارة رسمية يجريها فاديفول منذ توليه مهام منصبه مطلع الشهر الجاري.
ورحب روبيو، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، بالوزير الألماني في الطابق السابع من مقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث خُصصت للمحادثات الثنائية بين الجانبين مدة ثلاثين دقيقة.
وتأتي زيارة فاديفول في سياق التحضير لزيارة مرتقبة للمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن الأخير عزمه التوجه قريباً إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وتهدف زيارة الوزير الألماني إلى بحث سبل التعامل مع عدد من الأزمات الدولية الراهنة، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين.

 

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المصدر: وكالات
وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
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