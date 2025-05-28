جرحى جراء تصادم قطار وشاحنة جنوب ألمانيا

أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في حادث تصادم بين قطار إقليمي وشاحنة في منطقة بافاريا السفلى جنوب ألمانيا اليوم الأربعاء.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن سائق الشاحنة وأحد ركاب القطار تعرضا لإصابات خطيرة، فيما كانت إصابات سبعة أشخاص آخرين طفيفة. ولم تتضح في البداية كيفية وقوع الحادث.

ووفقاً للشرطة، وقع التصادم حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) عند معبر سكك حديدية غير محمي في منطقة كونام بمدينة بوكينج، التابعة لمديرية باساو.

وكان على متن القطار الإقليمي وقت التصادم 15 شخصاً، فيما كان سائق الشاحنة وحده داخلها. وتم إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث. وقد تم إغلاق خط السكك الحديدية والطريق الذي يعبره حتى إشعار آخر.

وبحسب المتحدثة، فقد انحرف القطار الإقليمي جزئياً عن القضبان نتيجة الحادث. ومن المقرر انتداب خبير لتوضيح ملابسات الحادث ومسار وقوعه.