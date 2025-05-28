روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام

أعلنت روسيا الأربعاء أنّها أعدّت مسودة "مذكرة" سلام تتضمّن شروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع استعدادها لتقديمها إلى أوكرانيا في جولة مفاوضات مباشرة ثانية تُجرى في إسطنبول الاثنين المقبل.

ولم تعلّق كييف بشكل فوري على إعلان موسكو، في حين رفض الكرملين دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.

وفي 16مايو، عقد الوفدان الروسي والأوكراني أول لقاء مباشر بينهما منذ ثلاث سنوات، وسط جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان الأربعاء إن "وفدنا (...) مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني والإدلاء بالتوضيحات الضرورية خلال جولة ثانية من المفاوضات المباشرة في إسطنبول الاثنين في الثاني من يونيو".

وأضاف "أودّ أن أعرب مجدداً عن امتناننا لشركائنا الأتراك لتوفير مكان مضياف، وهو ما أكده أمس (الثلاثاء) وزير الخارجية التركي هاكان فدان خلال زيارته لموسكو".

وفي وقت سابق الأربعاء، رفض الكرملين دعوة الرئيس الأوكراني لعقد قمة ثلاثية مع الرئيسين ترامب وبوتين.

وقالت موسكو إنّ اجتماعاً كهذا لن يحصل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات "متينة".