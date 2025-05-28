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ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد

ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
28 مايو 2025 23:00

تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروماني المنتخب حديثاً، نيكوسور دان، وذلك بعد يوم واحد فقط من توليه منصبه.
وعبّر الرئيس الروماني، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، عن سعادته بالتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: «سعدتُ بالتحدث مع الرئيس الأميركي، وشكرته على تهنئته الحارة وقيادته القوية».
وأضاف دان: «الولايات المتحدة هي أقرب حليف وشريك استراتيجي مهم لرومانيا. وقد أكدت مجدداً التزامي الثابت بتعميق شراكتنا الاستراتيجية في جميع أولوياتنا المشتركة».
تُعد الولايات المتحدة ورومانيا حليفين وشريكين قويين، ويشهد التعاون بين البلدين تطوراً مستمراً.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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