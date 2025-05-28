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الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب

الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب
29 مايو 2025 00:03

أطلقت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، المسبار «تيانون-2» في مهمة لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض، ما قد يجعل الصين، التي تنمو بسرعة كقوة فضائية، ثالث دولة في العالم تجمع صخوراً من كويكب.
وانطلق الصاروخ الصيني «لونج مارش 3 بي» عند الساعة 01:31 صباحاً بالتوقيت المحلي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، حاملاً المسبار «تيانون-2» الذي سيقترب خلال العام المقبل من كويكب صغير يبعد نحو 16 مليون كيلومتر.
ومن المقرر أن يصل المسبار إلى الكويكب في يوليو 2026، ويعيد كبسولة محملة بالعينات إلى الأرض لتهبط في نوفمبر 2027.
وتعد هذه المهمة أحدث مثال لبرامج الفضاء الصينية المتنامية بسرعة في السنوات الأخيرة، والتي شملت إنزال روبوتات على الجانب البعيد من القمر، وتشغيل محطة فضائية صينية دولية، والاستثمار المكثف في خطط إرسال البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2030.

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المصدر: وكالات
الصين
مسبار فضائي
بكين
الفضاء
القمر
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