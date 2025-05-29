السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في كوريا

بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في كوريا
29 مايو 2025 11:02

بدأ، اليوم الخميس، التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا، في 3.568 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية ، أنه من المقرر أن يستمر التصويت المبكر من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء على مدار يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات.

أخبار ذات صلة
انطلاق تصويت الكوريين الجنوبيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
مرشح أقصى اليمين في رومانيا يعلن فوزه بالرئاسة

وأضافت الوكالة أنه يتنافس حالياً ستة مرشحين على منصب الرئاسة، وستبدأ ولاية الرئيس القادم التي تستمر خمس سنوات، فور انتهاء الانتخابات.

جدير بالذكر أن جمهورية كوريا ستجري الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو المقبل.

المصدر: وام
الانتخابات
كوريا
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©