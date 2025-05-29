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لافروف يكشف عن التهديد الرئيسي القادم

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
29 مايو 2025 17:19

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن التهديد الرئيسي القادم من الغرب.
وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أكد لافروف، متحدثا في جلسة عامة لجلسات استماع دولية اجتماعية وسياسية حول مشاكل تشكيل نظام واحد ومتساو للأمن والتعاون في أوراسيا الكبرى، أن "التهديد الرئيسي يأتي من قوى في الغرب تسعى إلى عرقلة العمليات الموضوعية للتعددية القطبية".
وقال وزير الخارجية الروسي إن هذه القوى "لا تريد أن تتنازل دون قتال عن المزايا في السياسة والاقتصاد والتجارة التي استولت عليها منذ الحقبة الاستعمارية، وتسعى الآن إلى الاحتفاظ بها باستخدام أساليب استعمارية جديدة تحت شعار ما يسمى بالنظام القائم على القواعد".
وأضاف لافروف أن هذه الرؤية للنظام العالمي من الغرب ليست ذات صلة، على سبيل المثال، تخلفت دول مجموعة "بريكس" عن دول "السبع الكبرى" من حيث المؤشرات الاقتصادية.
وقال لافروف إن الغرب لديه مشاعر مختلطة بشأن تعزيز التعددية القطبية.
وأوضح لافروف، خلال كلمته أمام الجمعية السنوية الـ 33 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي، أن "القضية الأهم الآن بالنسبة لنا هي تشكيل عالم متعدد الأقطاب". 

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المصدر: د ب أ
سيرغي لافروف
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