زيلينسكي يطلب صواريخ «تاوروس» من ميرتس

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته لبرلين أمس الأربعاء حول إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز «تاوروس».

ونقلت بوابة الأخبار الأوكرانية «آر بي كيه» عن زيلينسكي قوله:«تحدثنا عن موضوع صواريخ تاوروس في لقاء مغلق مع المستشار الألماني»، مشيراً إلى أنه يجري العمل في هذا الاتجاه، لكنه أوضح أن الطرفين اتفقا أيضاً على عدم مناقشة هذا الموضوع علنا في المستقبل.

وأضاف زيلينسكي أنه سيلتزم بهذا الوعد.

وفي ألمانيا تدور منذ فترة طويلة مناقشات بشأن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز «تاوروس» ذات مدى يصل إلى 500 كيلومتر، وهي خطوة تطالب بها أوكرانيا.

وكان المستشار السابق أولاف شولتس رفض هذه الخطوة خشية أن يؤدي ذلك إلى اعتبار ألمانيا طرفاً مباشراً في الحرب.

في المقابل، رفض ميرتس استبعاد إمكانية توريد هذه الأسلحة مستقبلاً.

وخلال زيارة زيلينسكي لبرلين أمس، تم الاتفاق على أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في بناء أسلحتها الخاصة بعيدة المدى.