السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يطلب صواريخ «تاوروس» من ميرتس

زيلينسكي يطلب صواريخ «تاوروس» من ميرتس
29 مايو 2025 19:17

 كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته لبرلين أمس الأربعاء حول إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز «تاوروس».
ونقلت بوابة الأخبار الأوكرانية «آر بي كيه» عن زيلينسكي قوله:«تحدثنا عن موضوع صواريخ تاوروس في لقاء مغلق مع المستشار الألماني»، مشيراً إلى أنه يجري العمل في هذا الاتجاه، لكنه أوضح أن الطرفين اتفقا أيضاً على عدم مناقشة هذا الموضوع علنا في المستقبل.
وأضاف زيلينسكي أنه سيلتزم بهذا الوعد.
وفي ألمانيا تدور منذ فترة طويلة مناقشات بشأن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز «تاوروس» ذات مدى يصل إلى 500 كيلومتر، وهي خطوة تطالب بها أوكرانيا.
وكان المستشار السابق أولاف شولتس رفض هذه الخطوة خشية أن يؤدي ذلك إلى اعتبار ألمانيا طرفاً مباشراً في الحرب.
في المقابل، رفض ميرتس استبعاد إمكانية توريد هذه الأسلحة مستقبلاً.
وخلال زيارة زيلينسكي لبرلين أمس، تم الاتفاق على أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في بناء أسلحتها الخاصة بعيدة المدى. 

أخبار ذات صلة
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
زيلينسكي يقترح اجتماعاً ثلاثياً مع ترامب وبوتين
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©