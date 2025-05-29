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جرحى جراء حادث إطلاق نار بواشنطن

جرحى جراء حادث إطلاق نار بواشنطن
29 مايو 2025 19:52

أفادت الشرطة بإصابة سبعة أشخاص بطلقات نارية، ثلاثة منهم في حالة حرجة، مساء أمس الأربعاء في متنزه بضاحية تابعة لمدينة تاكوما في ولاية واشنطن.
وقال السيرجنت تشارلز بورشي من شرطة ليكوود لقناة  "كي أو إم أو تي في" إن رجال الشرطة وجدوا "مشهداً فوضويا للغاية" عندما تعاملوا مع بلاغات عن إطلاق نار في متنزه هاري تود في مدينة ليكوود قبيل الساعة 8 مساء.
وأضاف أن المسعفين نقلوا خمسة أشخاص إلى المستشفيات، بينما وصل اثنان آخران إليها بأنفسهم.
ونقلت صحيفة "سياتل تايمز" عن بورشي قوله إن ثلاثة أشخاص في حالة حرجة. وأوضح بورشي ان المحققين لا يعرفون عدد المشاركين في إطلاق النار أو ما إذا كان الضحايا قد تم استهدافهم.
ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى أمس الأربعاء.
وأضاف بورشي أن أكثر من 100 شخص كانوا في المتنزه المجاور لبحيرة أميركان ليك عندما تم إطلاق النار.

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المصدر: د ب أ
واشنطن
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إطلاق نار
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