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قتلى وجرحى بانفجار مخزن أسلحة لـ«الحوثيين» في تعز

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية)
30 مايو 2025 01:02

عدن (الاتحاد)

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أعلنت مصادر محلية بأن انفجاراً عنيفاً وقع، صباح أمس، في مخزن أسلحة بمنطقة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي شمال شرق مدينة تعز، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
ووقع الانفجار في الطابق السفلي لمبنى سكني في منطقة «مفرق ماوية»، ما تسبب في تدمير المبنى بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمحال التجارية المجاورة.
وشوهدت أعمدة الدخان الكثيف وألسنة اللهب تتصاعد من الموقع، الذي اتُخذ مخزناً للأسلحة مرتبطاً بتاجر أسلحة تابع للحوثيين.
وكان جميع الضحايا يقطنون في شقة أعلى المخزن، وينحدرون من إحدى قرى مديرية «الجراحي» بمحافظة الحديدة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات في مفرق ماوية والحوبان بتعز، والقاعدة وجبلة في محافظة إب.

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