وصول 1.2 مليون من ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء الحج

مكة المكرمة (الاتحاد)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، أن إجمالي القادمين من خارج المملكة لأداء فريضة الحج بلغ حتى مساء أمس الأول، مليوناً و255 ألفاً و199 شخصاً.

وقالت المديرية العامة للجوازات وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن «إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ 1255199 حاجاً، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء».

وأوضحت أن «عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1186810 حجاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 63.301 حاج، و5088 حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ويبدأ موسم الحج في 4 يونيو المقبل، ولـ6 أيام.