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نتنياهو يوافق على خطة «ويتكوف» لهدنة مؤقتة في غزة

آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
30 مايو 2025 01:02

تل أبيب (وكالات)

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 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه قبل بمخطط ستيف ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت في غزة.
وقالت: «نقبل بمخطط ويتكوف الجديد». 
وكانت مصادر مطلعة كشفت أمس، عن تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل.
ووفقاً للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخراً شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية. 
وفي نهاية المفاوضات، ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات. كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.

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