إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة

رام الله (الاتحاد)

أعلنت إسرائيل أمس، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت العديد من الدول بهذه الخطة الجديدة.

وقال مسؤول إسرائيلي: «اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان في شمال الضفة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل».

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة».

وأظهرت خريطة نشرها حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.

وبحسب البيان «يشمل القرار إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية». كذلك سيعاد بناء مستوطنات مثل مستوطنتي «حوحش وصانور» في شمال الضفة الغربية.