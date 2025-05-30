توجيه لائحة اتهام لقائد السيارة في حادث الدهس بمدينة ليفربول

يمثل رجل بريطاني يبلغ من العمر 53 عاماً أمام المحكمة اليوم بعد أن وجهت الشرطة البريطانية له سبعة اتهامات من بينها تهمة القيادة الخطرة والإيذاء الجسدي الخطير.

وكان بول دويل، من منطقة وست ديربي في ليفربول صدم بسيارته حشداً من مشجعي كرة القدم في ليفربول خلال احتفالهم بالفوز بالدوري الانجليزي يوم الاثنين. وقالت الشرطة إن الواقعة ليست عملاً إرهابياً وإن نتج عنها إصابة 79 شخصاً لا يزال سبعة منهم في المستشفى.

وكان نحو مليون شخص خرجوا للاحتفال بفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وشاهدوا حافلة مكشوفة تستعرض الفريق وطاقمه مع الكأس في وسط المدينة.