السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توجيه لائحة اتهام لقائد السيارة في حادث الدهس بمدينة ليفربول

توجيه لائحة اتهام لقائد السيارة في حادث الدهس بمدينة ليفربول
30 مايو 2025 08:10

يمثل رجل بريطاني يبلغ من العمر 53 عاماً أمام المحكمة اليوم بعد أن وجهت الشرطة البريطانية له سبعة اتهامات من بينها تهمة القيادة الخطرة والإيذاء الجسدي الخطير.

وكان بول دويل، من منطقة وست ديربي في ليفربول صدم بسيارته حشداً من مشجعي كرة القدم في ليفربول خلال احتفالهم بالفوز بالدوري الانجليزي يوم الاثنين. وقالت الشرطة إن الواقعة ليست عملاً إرهابياً وإن نتج عنها إصابة 79 شخصاً لا يزال سبعة منهم في المستشفى.

أخبار ذات صلة
ليفربول يعرض 109 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع فيرتز
المتهم في «مأساة» ليفربول يمثل أمام جلسة استماع

وكان نحو مليون شخص خرجوا للاحتفال بفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وشاهدوا حافلة مكشوفة تستعرض الفريق وطاقمه مع الكأس في وسط المدينة.

المصدر: وام
حادث دهس
ليفربول
بريطانيا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©