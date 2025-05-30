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ترامب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك

ترامب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك
30 مايو 2025 10:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيودع مستشاره الملياردير، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقاً، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق". وتابع "إيلون رائع! أراك غداً في البيت الأبيض". وأعلن ماسك يوم الأربعاء أن وقته كـ "موظف حكومي خاص" قد انتهى.

وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوماً بموجب القواعد الأميركية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة.

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وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعداً، سيقضي وقتاً "أقل بكثير" في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في حكومة ترامب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعاً في أرقام المبيعات.

وقالت المتحدثة باسم ترامب كارولين ليفيت في وقت سابق يوم الخميس إن خفض تكاليف الحكومة الاتحادية سيستمر، مضيفة أن الرئيس وحكومته وأولئك المتبقين في إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كان وراء التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الاتحادية، سيواصلون تقليل الإنفاق الحكومي المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام.



المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيلون ماسك
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