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محكمة أميركية تؤيد الإبقاء على رسوم ترامب الجمركية مؤقتاً

محكمة أميركية تؤيد الإبقاء على رسوم ترامب الجمركية مؤقتاً
30 مايو 2025 16:33

أصدرت محكمة استئناف الخميس قراراً بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية.
وكانت الحكومة قد قدمت التماساً في نهاية الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ«المتبادلة» التي أرادها ترامب، فضلاً عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الابيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونجرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر.
ورحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقراً ووصفها بأنها «مروعة»، قائلاً إنه يجب إلغاء قرارها «بسرعة وحسم» إلى الأبد.

 

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