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ارتفاع جديد لعدد قتلى فيضانات نيجيريا

أحياء غارقة تحت مياه الفيضانات في نيجيريا
30 مايو 2025 18:36

 قال أحد مسؤولي الطوارئ في نيجيريا، اليوم الجمعة، إن 117 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في ولاية النيجر بشمال وسط البلاد بعد أن دمرت الفيضانات الغزيرة منازل، مع بقاء عدد آخر في عداد المفقودين.
وأضاف المسؤول نفسه، وهو إبراهيم حسيني رئيس إدارة الطوارئ في ولاية النيجر، أن المياه غمرت نحو 50 منزلا في منطقتين بالولاية.
كانت حصيلة سابقة أفادت بأن عدد قتلى الفيضانات وصل إلى 88 شخصا على الأقل بعد العثور على مزيد من الجثث.
جرفت الأمطار الغزيرة، مساء الأربعاء، عشرات المنازل في بلدة "موكوا" ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص.
وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين اليوم الجمعة.
وقال مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ "نتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير لأن هناك رجال إنقاذ في مواقع مختلفة".

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المصدر: وكالات
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