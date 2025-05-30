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روسيا تكشف عن مواضيع ستناقش مع أوكرانيا في إسطنبول

علم روسيا (يمين) وأوكرانيا في قاعة المحادثات بين الوفدين
30 مايو 2025 18:55

كشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، عن جانب من المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اللقاء الثاني مع وفد أوكراني، الاثنين المقبل، في مدينة إسطنبول التركية.
وأشار بيسكوف، في تصريحات صحفية، إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات.
وقال "نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول". 
وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
كما أشار بيسكوف إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود، ستكون جزءا لا يتجزأ من الشروط التي يجري وضعها لهدنة مؤقتة.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين "أردت أيضا أن أبلغكم اليوم، أن وفدنا، الوفد الروسي للمفاوضات، سيغادر إلى إسطنبول".
وأضاف "وفد المفاوضين الروس، سيذهب إلى إسطنبول، وسيكون جاهزا ابتداء من صباح يوم الاثنين (المقبل)، لمواصلة المفاوضات في الجولة الثانية من هذه المفاوضات"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك".
وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، يوم الأربعاء الماضي، بأنه سلم الجانب الروسي مسودة مذكرة تتضمن الرؤية الأوكرانية لحل الأزمة. 

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المصدر: د ب أ
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